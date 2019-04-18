



В Великом Новгороде начал работу бизнес-инкубатор, созданный на территории областного Фонда поддержки малого предпринимательства



Фото В Великом Новгороде начал работу бизнес-инкубатор, созданный на территории областного Фонда поддержки малого предпринимательства. Накануне новую площадку посетил губернатор Андрей Никитин. О её преимуществах главе региона рассказал руководитель фонда Григорий Степанов. Создан бизнес-инкубатор для помощи начинающим предпринимателям, которые на льготных условиях могут снять здесь офис или рабочее место в коворкинг-зоне, а также воспользоваться услугами специалистов фонда, которые помогут новгородцам на начальном этапе развития их бизнеса.

Чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, предприниматели проходят конкурсный отбор. Самое главное условие - это начальный этап собственного дела. Есть ограничения и по направлениям деятельности. Оставаться на площадке фирма может не более трех лет. Но если есть необходимость только в одном рабочем месте, то его можно арендовать в коворкинг-центре. Здесь их 12-ть. Все оборудованы необходимой техникой. О времени своего пребывания решает сам предприниматель. Это может быть и час, и несколько дней, и месяц. Спрос на такую помощь у начинающих бизнесменов будет, считают организаторы, ведь первые резиденты в бизнес-инкубаторе появились сразу же после его открытия.

Добавим, что новый бизнес-инкубатор в Великом Новгороде - уже третий по счету. В декабре открылся первый частный, еще один действует на базе новгородского государственного университета. Более подробно этой темы коснется программа "Деловые вести", которая выйдет в эфир в эту пятницу на канале "Россия-24".





