Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде начал работу бизнес-инкубатор, созданный на территории областного Фонда поддержки малого предпринимательства


Фото 
В Великом Новгороде начал работу бизнес-инкубатор, созданный на территории областного Фонда поддержки малого предпринимательства. Накануне новую площадку посетил губернатор Андрей Никитин. О её преимуществах главе региона рассказал руководитель фонда Григорий Степанов. Создан бизнес-инкубатор для помощи начинающим предпринимателям, которые на льготных условиях могут снять здесь офис или рабочее место в коворкинг-зоне, а также воспользоваться услугами специалистов фонда, которые помогут новгородцам на начальном этапе развития их бизнеса.
Чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, предприниматели проходят конкурсный отбор. Самое главное условие - это начальный этап собственного дела. Есть ограничения и по направлениям деятельности. Оставаться на площадке фирма может не более трех лет. Но если есть необходимость только в одном рабочем месте, то его можно арендовать в коворкинг-центре. Здесь их 12-ть. Все оборудованы необходимой техникой. О времени своего пребывания решает сам предприниматель. Это может быть и час, и несколько дней, и месяц. Спрос на такую помощь у начинающих бизнесменов будет, считают организаторы, ведь первые резиденты в бизнес-инкубаторе появились сразу же после его открытия.
Добавим, что новый бизнес-инкубатор в Великом Новгороде - уже третий по счету. В декабре открылся первый частный, еще один действует на базе новгородского государственного университета. Более подробно этой темы коснется программа "Деловые вести", которая выйдет в эфир в эту пятницу на канале "Россия-24".
18.04.2019 16:45 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .