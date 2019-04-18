



В Великом Новгороде прошел третий этап Всероссийских командно-штабных учений МЧС Максим Петров



Фото Мотоциклы, автоцистерны, трактора. Это не смотр техники МЧС, а проверка готовности спасателей к природным пожарам. Звучит команда и в поле появляется первый дым, как ориентир для спасателей. Задача локализовать огонь и не допустить его распространения.

К условному очагу возгорания приезжают огнеборцы на квадроциклах. Уже пять лет эта техника стоит на вооружении у специализированной пожарно-спасательной части. Преимущества при работе в полях Сухая трава горит очень быстро и мелкие очаги уже угрожают перейти в полноценный природный пожар. В поле появляется тяжелая техника, только согласно легенде учений автоцистерна не может подобраться на необходимое для тушения огня расстояние. В таких случаях в помощь спасателям водяная груша.

Учения совместные, здесь плечом к плечу навыки отрабатывают сотрудники МЧС, аэромобильной группировки, полиции, Гидрометцентра, министерства природных ресурсов области. Последние в числе прочего представили недавно приобретенный беспилотник "Геоскан 201". Название говорит само, в кратчайшее время может просканировать территорию на десятки километров вокруг. Помогает не только мониторить пожарообстановку, но и предотвратить незаконные вырубки леса.

За действиями подчиненных наблюдают руководители ведомств. Сегодня был третий и заключительный день Всероссийских командно-штабных учений. Отработать за это время успели противодействия паводку, возможным лесным пожарам, которых пока что в области замечено не было и палу травы. Последний, напротив, уже успел доставить неприятности спасателям по всей стране.

С поставленными задачами участники учений справились хорошо. Это предварительная оценка от руководства, но скорее всего такой она и останется. "Отлично" у спасателей ставить не принято. Они уверены, что всегда может быть лучше.





