



Новгородские правоохранители задержали ректора регионального института профессионального развития



Фото Новгородские правоохранители задержали ректора регионального института профессионального развития. В отношении Ольги Васильевой возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в совершении двух преступлений по 290-ой статье уголовного кодекса, то есть в получении взятки. Основанием для возбуждения производства послужили материалы Новгородских управлений ФСБ и экономической безопасности УМВД.

Также уголовное дело возбуждено и в отношении нескольких сотрудников регионального института профессионального развития - им инкриминируют дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Пока идет следствие, институт работает в штатном режиме, заверили нас в областном правительстве.

Сейчас исполняющей обязанности ректора назначена начальник одного из отделов Татьяна Силантьева. Она, кстати, также проходит в качестве подозреваемой в рамках возбужденных уголовных дел.





