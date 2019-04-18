



В этом году Новгородской области выделят 1 миллиард 700 миллионов рублей из резервного фонда



Фото В этом году Новгородской области выделят 1 миллиард 700 миллионов рублей из резервного фонда. Об этом на сегодняшнем заседании Правительства России, в котором принял участие губернатор Андрей Никитин, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Эти средства предназначаются на сбалансирование регионального бюджета, выполнение нацпроектов и ремонт образовательных учреждений. Для получения средств регион заключит соглашение с Министерством финансов. Объекты, которые будут отремонтированы, губернатор назовет во время отчета на областной думе 24 апреля.



