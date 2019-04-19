



Сотрудники Автобусного парка Великого Новгорода вышли на субботник



Фото Швабры и тряпки взяли в руки все - от директора до кассира. Причиной стали частые жалобы новгородцев на сильную пыль в автобусах. Как рассказали в автопарке, машины здесь моют регулярно - для этого есть современная автоматическая мойка. Но вот салоны приходится все-таки чистить вручную. За ночь через руки мойщиков проходит более ста городских автобусов. С наступлением тепла их приходится приводить в порядок дважды в день.

Дружная команда всего за несколько часов справилась с работой, которую автомойщицы делают за ночь. Чистые автобусы уже вышли на линию. Так что сегодня новгородцы вряд ли пожалуются на пыль в салонах.

Кстати, мойкой автобусов субботник в Автопарке не ограничится. Сотрудники предприятия приведут также в порядок территорию и разворотные площадки.





