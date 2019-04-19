



В Москве прошла презентация инвестиционного, экономического и туристского потенциала Новгородской области



Фото Это мероприятие состоялось в Доме приемов Министерства иностранных дел, а его участниками стали 112 послов, представителей дипломатических миссий и сотрудников федеральных органов. Новгородчина представила все лучшее, что у нее есть.

Гостей встречали колокольным звоном, ремесленники рассказывали о древних промыслах, непосредственно в здание провожали ратники. Такие приемы МИД проводит всего два раза в год, субъекты федерации стоят в очереди, и нашему региону повезло, что его пропустили вперед и позволили впервые презентовать себя на таком высоком уровне.

Здание дома приемов МИД - это бывшая усадьба Зинаиды Морозовой. Обстановка и окружение здесь более чем торжественное, и Новгородская область со своей богатейшей историей сюда вписалась очень хорошо. Иностранных гостей в помещении встречали показом от Крестецкой строчки под аккомпанемент гуслей. Стенд предприятия расположился в соседнем зале. Здесь же «Акрон», «Сплат», «Лактис», боровичские игрушки «Мякиши». Все это вызывает живой интерес у публики. А еще это показатель того, что новгородская земля благодатна для инвестиций. Это подчеркивает и министр.

В белом зале Дома Приемов МИДа о своей деятельности на новгородской земле рассказали крупные предприятия "ИКЕА" и "Сплат". Они - как раз пример такого плодотворного сотрудничества. Деловые переговоры продолжались и после торжественной части, а это задел для прихода новых инвестиций.





