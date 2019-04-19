



Капитальный ремонт Колмовского моста начнется уже летом 2019 года



Фото Капитальный ремонт Колмовского моста начнется уже летом. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в Администрации Великого Новгорода. Необходимость срочного начала работ ранее обсудили губернатор Андрей Никитин и мэр Сергей Бусурин.

Долгие разговоры о необходимости ремонта Колмовского моста закончились. Впереди - большая, основательная и продолжительная работа. В принципе, для её начала все уже готово. Проектно-сметная документация - в наличии. Что предстоит сделать конкретно, сегодня и рассказали журналистам. Дефектов, как оказалось, много. Ведь Колмовский мост за сорок лет его существования, так, как предстоит сейчас, никогда капитально не ремонтировался. Меняли только деформационные швы. Сегодня, кроме опор, серьезного вмешательства требуют практически все элементы конструкции.

Во время капитального ремонта, кроме основного покрытия, также приведут в порядок тротуары, заменят перила, опоры освещения, электрику, инженерные сети. В итоге мы получим совершенно обновленный путепровод. Но случится это через два года. Именно на такой срок и рассчитаны работы. 17 мая мэрия планирует объявить аукцион, до 21-го июня - заключить контракт с подрядчиком. Полностью движение по мосту закрывать не будут, ремонт разобьют на два этапа.

Первые ограничения по движению машин введут уже в конце мая, чтобы заделать ямы и выбоины. Новую схему проезда по Колмовскому мосту объявят перед началом капитального ремонта.

Капитальный ремонт Колмовского моста обойдется в 321 миллион рублей. Средства придут из федерального бюджета. Но, чтобы начать работы незамедлительно, мэрия планирует перераспределить те деньги, которые уже есть у города. Соответствующие изменения вынесут на ближайшее заседание думы.



