



21 апреля российские чиновники отметят свой профессиональный праздник - День местного самоуправления Анжелика Королева



Фото Новгородских работников местного самоуправления поздравили на торжественном мероприятии, которое прошло в Пролетарском районном Доме культуры.

День местного самоуправления праздник довольно молодой, учрежден Указом Президента лишь в 2012 году, хотя отталкивались при этом от более солидной даты – 21 апреля 1785 года. В этот день императрица Екатерина Вторая подарила российским городам Жалованную грамоту. Впрочем, есть мнения, что истоки местного самоуправления еще глубже, искать их стоит в Новгородской республике.

Как и другие профессиональные праздники, День местного самоуправления - повод выразить признательность и поощрить наградами. У нас помимо грамот, благодарностей и медалей вручают еще и дипломы с хрустальными кубками призерам и победителям конкурса «Лучший муниципальный служащий Новгородской области». На этот раз «Чиновником года» признали начальника отдела инвестиционной деятельности и туризма комитета экономики администрации Боровичского района Галину Сташук.

Престиж профессии, для поднятия которого и проводят этот конкурс, к слову, уже пятый раз, похоже, и правда растет. Куратор местного самоуправления в региональном правительстве Юрий Бобрышев, посещая районы, заметил среди чиновников немало молодежи. Сделав, разумеется, и серьезные выводы: с важнейшей задачей – привлекать к решению проблем население – его подопечные справляются.

В общем, Новгородскому местному самоуправлению есть, что праздновать. Хотя одними поздравлениями старшие товарищи все же не обошлись. Специалисты районных администраций, главы поселений и другие муниципальные служащие, получили, конечно, и напутствия. Главные из которых - слышать людей и максимально вовлекать их в процесс управления.





