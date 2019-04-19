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21 апреля российские чиновники отметят свой профессиональный праздник - День местного самоуправления
Анжелика Королева
Фото 
Новгородских работников местного самоуправления поздравили на торжественном мероприятии, которое прошло в Пролетарском районном Доме культуры.
День местного самоуправления праздник довольно молодой, учрежден Указом Президента лишь в 2012 году, хотя отталкивались при этом от более солидной даты – 21 апреля 1785 года. В этот день императрица Екатерина Вторая подарила российским городам Жалованную грамоту. Впрочем, есть мнения, что истоки местного самоуправления еще глубже, искать их стоит в Новгородской республике.
Как и другие профессиональные праздники, День местного самоуправления - повод выразить признательность и поощрить наградами. У нас помимо грамот, благодарностей и медалей вручают еще и дипломы с хрустальными кубками призерам и победителям конкурса «Лучший муниципальный служащий Новгородской области». На этот раз «Чиновником года» признали начальника отдела инвестиционной деятельности и туризма комитета экономики администрации Боровичского района Галину Сташук.
Престиж профессии, для поднятия которого и проводят этот конкурс, к слову, уже пятый раз, похоже, и правда растет. Куратор местного самоуправления в региональном правительстве Юрий Бобрышев, посещая районы, заметил среди чиновников немало молодежи. Сделав, разумеется, и серьезные выводы: с важнейшей задачей – привлекать к решению проблем население – его подопечные справляются.
В общем, Новгородскому местному самоуправлению есть, что праздновать. Хотя одними поздравлениями старшие товарищи все же не обошлись. Специалисты районных администраций, главы поселений и другие муниципальные служащие, получили, конечно, и напутствия. Главные из которых - слышать людей и максимально вовлекать их в процесс управления.


19.04.2019 17:15 











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