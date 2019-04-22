Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Новгородском областном колледже искусств имени Рахманинова прошел День открытых дверей
Юрий Левиков
Фото 
Будущим абитуриентам показали, где и как они будут учиться.
Сольное и хоровое народное пение – и это небольшой, но наглядный пример, чему можно научиться.
А это – будущее театра. У ребят игра на внимание, хоть и выглядит со стороны, как детская забава, но, говорят, очень полезная. В танцевальном классе – своя изюминка.
Хореография начинается с поклона, продолжается непростой учебой и, при должном старании и неугасающем интересе, поступлением в один из профильных вузов где-нибудь в столице. Председатель областной думы Елена Писарева поддерживает желание молодежи получить хорошее образование, но при этом призывает: обязательно возвращайтесь домой.
А это – мастерская художников, сегодня старшекурсники рисуют портрет. Сами они уже участники многих выставок, так что вырасти профессионально в колледже получится, но гости интересуются, а как же современные направления, например, графический дизайн?
В День открытых дверей помимо новгородцев поступлением в колледж искусств интересовались даже гости, специально приехавшие из других регионов. К примеру, заведующая художественным отделением детской школы искусств в Тверской области Кристина Кукса не впервые своих выпускников нацеливает на учебу в Великом Новгороде.
Своеобразным смотром талантов и демонстрацией возможностей колледжа для будущих абитуриентов стал отчетный концерт воспитанников этого учебного заведения. Зампредседателя областной думы Алексей Чурсинов настолько проникся, что, будучи причастным к организации крупного музыкального фестиваля, пообещал отличникам колледжа бесплатные приглашения на фестиваль «Кинопробы».

22.04.2019 16:12 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .