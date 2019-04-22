



В Новгородском областном колледже искусств имени Рахманинова прошел День открытых дверей Юрий Левиков



Фото Будущим абитуриентам показали, где и как они будут учиться.

Сольное и хоровое народное пение – и это небольшой, но наглядный пример, чему можно научиться.

А это – будущее театра. У ребят игра на внимание, хоть и выглядит со стороны, как детская забава, но, говорят, очень полезная. В танцевальном классе – своя изюминка.

Хореография начинается с поклона, продолжается непростой учебой и, при должном старании и неугасающем интересе, поступлением в один из профильных вузов где-нибудь в столице. Председатель областной думы Елена Писарева поддерживает желание молодежи получить хорошее образование, но при этом призывает: обязательно возвращайтесь домой.

А это – мастерская художников, сегодня старшекурсники рисуют портрет. Сами они уже участники многих выставок, так что вырасти профессионально в колледже получится, но гости интересуются, а как же современные направления, например, графический дизайн?

В День открытых дверей помимо новгородцев поступлением в колледж искусств интересовались даже гости, специально приехавшие из других регионов. К примеру, заведующая художественным отделением детской школы искусств в Тверской области Кристина Кукса не впервые своих выпускников нацеливает на учебу в Великом Новгороде.

Своеобразным смотром талантов и демонстрацией возможностей колледжа для будущих абитуриентов стал отчетный концерт воспитанников этого учебного заведения. Зампредседателя областной думы Алексей Чурсинов настолько проникся, что, будучи причастным к организации крупного музыкального фестиваля, пообещал отличникам колледжа бесплатные приглашения на фестиваль «Кинопробы».



