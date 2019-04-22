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Новгородская районная прокуратура организовала рейд по итогам "горячей линии", которая касалась несанкционированных свалок
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В надзорное ведомство поступило 15 обращений. Люди жаловались на мусор в деревнях Подберезье, Холынья, Финев Луг, Новая Мельница, Ермолино, Старое Ракомо. На территории последней как раз провели проверку.
Сначала отходы в указанном месте инспекция не обнаружила, но глава поселения Галина Иванова предположила, куда их могли вывезти, и оказалась права.
Если личность виновника так и не установят, то за ликвидацию свалки платить придется из бюджета администрации поселения, поскольку груда хлама обнаружена на муниципальной земле. Что касается частной территории, то каждый собственник сегодня обязан заключить договор на вывоз мусора с региональным оператором, в данном случае с компанией "Экосити".
Работа по фактам, которые сообщили новгородцы во время "горячей линии" будет продолжена, заверили нас в надзорном ведомстве. Кроме того, любой житель области может оставить информацию о месторасположении других свалок в "Интернет-приемной", которая доступна на сайте региональной прокуратуры.


22.04.2019 16:35 











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