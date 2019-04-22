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На улицах и во дворах Великого Новгорода прошел общегородской субботник
Аэлита Тошкина
Фото 
На улицах и во дворах Великого Новгорода прошел общегородской субботник. Инициативу провести генеральную уборку поддержали многие новгородцы и в итоге выполнили большой объем работы - мусор и прошлогоднюю листву вывозили машинами.
Генеральную уборку наводили в центре Великого Новгорода на земляном валу. Это место весьма популярно у новгородцев и не только для неспешных прогулок, но и для выгула собак и даже для отдыха компаниями. Костров, конечно, здесь не разжигают, но мусор оставляют многие, и он может быть не только непригляден, но и опасен.
Призывали к чистоте родного города не только взрослые, но и дети. Кипела работа и на Торговой стороне. По береговой линии вдоль Волхова сновала спецтехника, серьезные мужчины грузили десятки корзин прошлогодней листвы.
Именно этот берег Волхова возле гостиницы России густо зарос ивняком и без спецтехники победить эти непроходимые джунгли невозможно. Дробилка блестяще справилась с поставленной задачей, переработав за считанные минуты груза не на одну машину
Город стал намного чище перед Пасхой и майскими праздниками.


22.04.2019 16:40 











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