



На улицах и во дворах Великого Новгорода прошел общегородской субботник Аэлита Тошкина



Фото На улицах и во дворах Великого Новгорода прошел общегородской субботник. Инициативу провести генеральную уборку поддержали многие новгородцы и в итоге выполнили большой объем работы - мусор и прошлогоднюю листву вывозили машинами.

Генеральную уборку наводили в центре Великого Новгорода на земляном валу. Это место весьма популярно у новгородцев и не только для неспешных прогулок, но и для выгула собак и даже для отдыха компаниями. Костров, конечно, здесь не разжигают, но мусор оставляют многие, и он может быть не только непригляден, но и опасен.

Призывали к чистоте родного города не только взрослые, но и дети. Кипела работа и на Торговой стороне. По береговой линии вдоль Волхова сновала спецтехника, серьезные мужчины грузили десятки корзин прошлогодней листвы.

Именно этот берег Волхова возле гостиницы России густо зарос ивняком и без спецтехники победить эти непроходимые джунгли невозможно. Дробилка блестяще справилась с поставленной задачей, переработав за считанные минуты груза не на одну машину

Город стал намного чище перед Пасхой и майскими праздниками.





