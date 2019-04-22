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Новгородский районный суд избрал меру пресечения в отношении ректора регионального института профессионального развития Ольги Васильевой


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Ольга Васильева обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Взятка». По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, используя служебное положение, устанавливала сотрудникам повышенные премии, часть денег подчиненные ей возвращали.
Таким образом, ректор "заработала" более 300 тысяч рублей. И - уголовное дело. В отношении «взяткодателей» также возбуждено дело по фактам дачи взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Сегодня судом было принято решение оставить Ольгу Васильеву под стражей на два месяца.

22.04.2019 16:51 











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