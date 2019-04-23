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Участники дискуссионной площадки, организованной Новгородской областной думой обсудили проблемы демографии
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На каком уровне сегодня находится демография, и какие меры принимаются для её повышения, обсудили участники дискуссионной площадки, организованной Новгородской областной Думой. Ее модератором выступила спикер регионального парламента Елена Писарева. Как рассказал собравшимся главный акушер-гинеколог нашей области Валерий Мишекурин, в 2015 году у нас был отмечен пик рождаемости, после этого отмечается спад. Снижается число женщин репродуктивного возраста. За последние четыре года на три тысячи стало меньше и самих родов. В тоже время все больше семей, как говорится, приходят за вторыми и третьими малышами.
Одной из самых острых проблем в демографической ситуации, по-прежнему, остаются аборты. Валерий Мишекурин рассказал, какие меры принимают новгородские медики, чтобы уговорить женщин отказаться от этого шага. В прошлом году, например, за направлением на аборт обратилось чуть боле двух тысяч человек. Благодаря беседам с психологом и врачебным консультациям сто девяносто две женщины решили оставить малышей. Может быть эта цифра и не большая, но через семь лет - это уже шесть первых классов, подчеркнул главный акушер-гинеколог. Во время встречи также говорили и о тех возможностях, надеждах, которые сегодня дает многим семьям экстракорпоральное оплодотворение. Со своей стороны Елена Писарева поделилась впечатлениями от посещения клиник в Архангельской области и недавно открывшегося центра ЭКО в Новгородском районе.
О современных вспомогательных репродуктивных технологиях в решении насущных демографических задач собравшимся рассказала директор по научной работе сети клиник "ЭКО" Наталья Шилова. Добавим, что нынешняя встреча по демографической теме уже вторая. Первая состоялась в феврале. Напомним, что решение обсудить 12ть приоритетных национальных проектов в формате дискуссионных площадок было принято на первом областном парламентском форуме осенью прошлого года.
23.04.2019 18:11 











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