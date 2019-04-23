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В Великом Новгороде подвели итоги проекта «Наставники: не рядом, а вместе!»
Оксана Шведова
Фото 
Такая программа успешно реализуется в регионах России. В нашей области она работает второй год. Главная цель - помочь подросткам определиться в жизни и поверить в себя.
Министры регионального правительства, прокуроры, следователи по особо важным делам, главы районов - все они выступили в роли наставников. За полгода, а именно столько времени длился проект, они помогали подросткам стать лучше. Например, глава и прокурор Демянского района решили работать вместе. И взяли шефство сразу над двумя ребятами. Выезжали с подопечными на воинские захоронения, посещали образовательные учреждения, проводили экскурсии по истории края. Проект помог школьникам определиться с профессией, а взрослым понять важность наставничества.
Наставники, говорят участники, это своего рода проводники в самостоятельную жизнь. Они уже чего-то добились и готовы поделиться опытом. После проекта становится не страшно идти к мечте, а это и есть результат совместной работы.
В этом году программа "Наставники" активно заработала в районах. И уже виден результат: мужская половина участников все же решили пойти служить в армию, а женская решила попробовать свои силы в самых смелых начинаниях. Как знать, может быть именно эти ребята через 10 лет заменят на важных должностях тех, у кого сегодня брали уроки!
23.04.2019 18:16 











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