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Руководители налоговой инспекции рассказали о ходе начавшейся декларационной кампании
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В Великом Новгороде в управлении Федеральной налоговой службы прошла пресс-конференция. Главная тема - декларационная компания, отчитаться о своих доходах жители области должны до 30 апреля. Сотрудники ведомства напомнили налогоплательщикам о различных формах подачи декларации. Сегодня это можно сделать в личном кабинете налоговой службы, портале Госуслуг, отправить почтой или обратиться лично в налоговую инспекцию. Руководитель областного УФНС напомнил гражданам, что в случае нарушения сроков подачи декларации налогоплательщиков ждет штраф в 1000 рублей. Пока о доходах отчитались 3,5 тысячи новгородцев.
На пресс-конференции руководитель ведомства рассказал журналистам и о предстоящих Днях открытых дверей. Они пройдут 25 и 26 апреля во всех подразделениях Новгородского управления ФНС. Налогоплательщикам не только расскажут, но и помогут заполнить декларацию. Работать подразделения будут с 9 утра до 8 вечера (без обеда). Также заполнить декларацию в эти дни можно и во всех отделах МФЦ. На пресс-конференции сотрудники областного УФНС также рассказали журналистам о новом порядке уплаты налогов для юридических и физических лиц в 2020 году. Напомним, эти изменения звучали в послании Президента. Узнать подробнее об этих новшествах можно на сайте ведомства.


23.04.2019 18:20 











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