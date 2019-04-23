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В Новгородском Кванториуме прошел очный этап областного хакатона “IT - СТАРТ”
Анастасия Тэммо
Фото 
В нем приняли участие одиннадцать команд, каждая из которых должна была разработать устройство или модель для создания умной городской среды.
Хакатон, как форум разработчиков, которые сообща работают над решением какой-то проблемы, для Кванториума - формат самый что ни на есть подходящий. У 29 ребят, увлеченных IT-технологиями, для этого есть уже приличный набор знаний, и опыт. Многие из них занимаются программированием уже не первый год и к заданию сделать что-то для умного города подключились с большим интересом.
На выполнение задания было дано ровно 8 часов. За это время нужно было изучить опыт уже известных проектов в этой теме, придумать что-то свое, более совершенное, написать программу, оформить презентацию и (в идеале) создать демонстрационную модель.
А вот команда Полины Егоровой, которая занимается в Кванториуме уже второй год, озаботилась безопасностью на дорогах и придумала, как сделать так, чтобы водители при плохих погодных условиях видели пешеходов на дороге.
На защиту проектов пришли люди, способные оценить – приживется или нет эта разработка. В составе жюри – представители ГИБДД, НовГУ, центра компетенций “Умный город”, Яндекс-лицея и Центральной диспетчерской службы общественного транспорта новгородской области. Так, живое обсуждение вызвала презентация ребят из школы №36, которые представили свою систему мониторинга технического состояния автобусов.
Судя по тому, что идеями по улучшению качества жизни вдохновили не только ребят, но и взрослых, традиция проведения IT-хакатона в детском технопарке будет продолжена.


23.04.2019 18:55 











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