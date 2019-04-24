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Новгородский музей-заповедник начал большой сезон уличных игр с празднования Дня рождения сказки
Анастасия Тэммо
Фото 
Новгородский музей-заповедник отметил День рождения сказки. Праздник прошел на Онфимкиной поляне, где с этого события начался большой сезон уличных игр.
Рассказывать сказки на Онфимкиной поляне стало уже традицией. Все началось с фестиваля “Музей плюс сказка”, который прошел в Великом Новгороде прошлой осенью и вдохновил его организаторов на новые идеи. Так, по случаю Дня рождения сказки (оказывается, в календаре есть такой праздник) было придумано столько всего, что у детей и взрослых глаза разбегались.
Мало того, что дети бесстрашно отплясывали под гусли Садко вместе с бабкой Ёжкой, так еще не испугались и пошли вместе с ней по неведомой дорожке искать приключения.
Перепрыгивали через воображаемую речку с кисельными берегами, пекли картошку в печке, играли с молодильными яблочками, а после – отправились на Соколиный двор знакомиться с новыми его обитателями
Здесь же состоялась презентация сказки, которую сочинил Сергей Пасхин. Историю про Ивана-царевича, который искал флягу с живой водой для больной матушки он написал в стихах, да так, что работники музея точно подметили – да это же практически второй Леонид Филатов!
Надо сказать, что сказка так понравилась устроителям праздника, что автору тут же поступило предложение на Ночь музеев. Ну а кому невтерпеж, и кто хочет услышать эту историю прямо сейчас, первые слушатели советуют оценить талант Сергея Пасхина, заглянув на его личную страницу «В контакте».


24.04.2019 16:25 











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