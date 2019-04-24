



В Гуманитарном институте НовГУ проходит научно-практическая конференция "Память о Великой Отечественной войне в жизни поколений 21 века"



Фото В Гуманитарном институте Новгородского Университета проходит научно-практическая конференция "Память о Великой Отечественной войне в жизни поколений 21 века". 28 докладов подготовили не только профессора, доценты, сотрудники архивов, но и студенты, будущие историки, журналисты, филологи. А в перерыве выступлений докладчикам продемонстрировали документальный фильм режиссера Аллы Осиповой "Горький вкус победы", посвященный, в том числе, и вкладу наших земляков в Великую победу.

К этой конференции была подготовлена выставка "И в книгах память оживает", на которой представлены не только книги, но и уникальные фотодокументы об освобождении Новгорода, снятии блокады Ленинграда, а также - материалы многочисленных научно-практических конференций на военную тему. Все, кто интересуется историей, могут познакомиться с выставкой до середины мая в библиотеке Гуманитарного института в Антонове.





