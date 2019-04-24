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В Новгородской области официально открылась весенняя Вахта памяти
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В Новгородской области официально открылась очередная весенняя вахта памяти. В этом году в ней примут участие более 2300 поисковиков. Самые масштабные работы запланированы в Старорусском районе, где и побывала съемочная группа "Вестей". Так боровичский отряд имени 177-ой Любанской стрелковой дивизии расположил свой лагерь рядом с деревней Давыдово еще 16 апреля. За неделю его поисковики сумели поднять останки 12 бойцов, а также нашли медальон, который уже прочитан. Более того - удалось найти родственников красноармейца, которые проживают в Башкирии.
Еще один медальон в Старорусском районе нашел отряд "Патриот", его отправили на экспертизу. Рядом с деревней Котецко старорусские поисковики еще до открытия вахты памяти обнаружили останки около 40-ка бойцов Красной Армии. Также было поднято много личных вещей солдат. Большинство из них передадут в музеи, а некоторые смогут помочь в установлении имен бойцов.
Отметим, что нынешняя Вахта памяти пройдет под пристальным вниманием журналистов. ГТРК "Славия" начала съемки телевизионного фильма, посвященного 30-тилетию поисковой экспедиции "Долина".

24.04.2019 17:19 











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