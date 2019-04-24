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Губернатор Андрей Никитин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Новгородской областной думы
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Это выступление губернатора побило сразу несколько рекордов. И по аудитории (по случаю 25-летия думы в большом зале собрались депутаты всех созывов), и по длительности (если к самому докладу прибавить ответы на вопросы, получится 2 часа). Отчет подробный и отнюдь не усыпляющий. Каждое направление, по которому работало правительство, представлено в деталях: здесь и дороги, и образование, и здравоохранение. О нем, конечно, говорилось больше всего. В том числе, в контексте выделенных Москвой денег на так называемое “бюджетное выравнивание”. Напомним, на минувшей неделе Дмитрий Медведев озвучил сумму, которую получит Новгородская область – это 1,7 миллиарда рублей.
«За счет субсидии уже в этом году мы рассчитываем покрыть всю просроченную кредиторскую задолженность медицинских учреждений, то есть у нас появилась реальная возможность переломить ситуацию в здравоохранении, начать разговор о повышении зарплат, более эффективном привлечении кадров и так далее» - сказал губернатор.
Андрей Никитин подчеркнул: этих денег никто бы нам не дал, если бы мы не показали, что умеем с ними обращаться. Как пример – история с ремонтом дорог. В прошлом году впервые в регионе конкурсы на дорожную деятельность проводились не ближе к осени, а как и полагается – в начале весны. Так и здесь, финансирование на погашение задолженности медучреждения будут получать не разом, по умолчанию, а только после предоставления детальных финансовых планов, исключающих наращивание кредиторки.
В качестве приоритетных направлений Андрей Никитин назвал качественное водоснабжение и борьбу с бедностью. Область вошла в число 8-ми пилотных регионов, где создается система адресной поддержки малообеспеченных.
После отчета губернатор ответил на вопросы всех фракций, каждая из которых заявляла в среднем по три темы. С некоторыми предложениями Андрей Никитин соглашался тут же (в частности, поддержал то, что депутаты должны получить право заниматься вопросами приемки жилья для людей из аварийного фонда), по другим – предложил разбираться в рабочем порядке, как, например, с выделением денег на школьное питание. После того, как вопросы иссякли, губернатор выразил признательность депутатам за активность и пожелал жить с внутренним ощущением того, что усилия приносят свои плоды, и жизнь в области меняется к лучшему.


24.04.2019 18:20 











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