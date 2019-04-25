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Владельцы квартир и нежилых помещений с автономным отоплением в многоквартирных домах будут оплачивать отопление мест общего пользования
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Владельцы квартир и нежилых помещений с автономным отоплением в многоквартирных домах теперь наряду с другими собственниками, получающими тепло от централизованной системы, должны будут оплачивать отопление мест общего пользования. Об этом "Вестям" сообщили сегодня в Тепловой Компании Новгородская". Новая методика расчета принята на федеральном уровне в декабре 2018 года. В соответствии с законодательством ресурсоснабжающие организации и вводят изменения по оплате на местах. Но коснутся они только тех отдельных квартир или помещений, которые были переоборудованы под индивидуальное отопление газовыми или электрическими котлами.
Для того чтобы учесть все помещения и квартиры, переоборудованные под автономное отопление, специалисты Тепловой Компании "Новгородская" в этом сезоне проведут инвентаризацию площадей и начнут заключать договоры. Первые квитанции, рассчитанные по новой методике, жителям области придут уже в мае. Остальные будут формировать по мере поступления информации о потребителях. Стоит отметить, что нововведения по оплате коснутся и собственников с индивидуальными приборами учета тепла. Раньше показания таких счетчиков брали только в том случае, если ими были оснащены все квартиры в доме. Если частично, то при расчете они не учитывались.
В случае возникновения вопросов по начислению платы за тепло, жители области могут обращаться в абонентские отделы Тепловой Компании "Новгородская". Дополнительная информация размещена на официальном сайте организации в разделе для потребителей.
25.04.2019 15:12 











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