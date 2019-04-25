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На аэродроме в Кречевицах прошли региональные соревнования МЧС по ликвидации дорожно-транспортных происшествий
Ирина Демендеева
Фото 
Соревновались спасатели из Коми, Калининграда, Вологды, Петербурга и Великого Новгорода. Девять команд из разных областей Северо-Запада должны были максимально быстро и эффективно помочь условным пострадавшим в авариях.
Дорога каждая секунда, поэтому даже "разведку" - так называют осмотр места аварии, специалисты Невского спасательного центра проводят бегом. По легенде, которая досталась этой команде, им предстоит помочь двум пострадавшим в аварии: у водителя перелом ноги, а у пассажира - предплечья. Оба "зажаты" в покореженной машине, в сознании и ждут помощи. Задача не только быстро, но и безопасно помочь людям и не пострадать самим.
В этом году в соревнованиях новые нюансы - вместо обычных старых машин на первом этапе спасатели работают на "тренажерах". Так называют автомобили-конструкторы, на них обычно проходят тренировки. Соответственно, есть небольшие отличия.
Для команд спасателей не составило труда справиться с заданиями. Сказывается не только тщательная подготовка, но и практика. К сожалению, аварии не редкость в любом регионе. Правда, в реальной жизни все сложнее и страшнее, - признались нам сотрудники МЧС. Им приходится не только доставать людей из транспорта, но и до приезда скорой быть врачами и психологами.
А пока тренировка, где каждая ошибка - минус баллы. Соответственно, побеждает команда, получившая максимум очков за все задания. Впрочем, здесь на конкурсной площадке спасатели не боятся ошибиться: реальных пострадавших нет, возгораний машин не будет. Для них это - просто опыт, который в случае необходимости можно будет применить для помощи людям при ликвидации последствий настоящих аварий.

25.04.2019 15:22 











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