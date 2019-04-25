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Депутаты думы Великого Новгорода утвердили расходование средств городского дорожного фонда
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На что пойдут средства городского дорожного фонда в этом году и последующий двухлетний период доложили депутатам Думы Великого Новгорода чиновники городской администрации. Этот вопрос в повестке дня заседания городской думы стал одним из основных. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание дорог областного центра в этом году запланировано 688 миллионов рублей. Из них 405 миллионов федеральных средств предусмотрены на ремонт по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Более 220 миллионов выделены из областного бюджета, 61 - из городского. Из перечня объектов, запланированных на этот год, председатель городского комитета архитектуры Евгений Жилин озвучил только строительство парковки у детской поликлиники на Кочетова, а также установку светофора на пересечении улиц Псковская и Батецкая.
Как пояснил Евгений Жилин, основные работы по устройству тротуаров запланированы на 2020-21 годы. Но, несмотря на это, вопросов у депутатов по распределению средств дорожного фонда оказалось немало. Многие проблемные, по их мнению, объекты в список не попали. Чтобы такого впредь не произошло, Владимир Богомолов предложил возобновить работу комиссии по ремонту дорог, которая работала в предыдущем думском созыве.
Мнения депутатов по утверждению плана расходов дорожного фонда разошлись. В свою очередь Юрий Чермашенцев призвал коллег не откладывать этот вопрос, а принять его, иначе начало ремонта городских дорог может затянуться еще как минимум на месяц. В итоге, проект приняли большинством голосов.
25.04.2019 15:32 











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