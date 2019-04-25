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На Новгородском вокзале остановился специальный железнодорожный состав с трофеями сирийской войны
Олеся Иванова
Фото 
Более 500 экземпляров военной техники и стрелкового оружия, которые использовали террористы во время боёв в Сирийской Арабской республике, привезли в Великий Новгород. Поезд с трофеями прошел более 20 тысяч километров и сделал остановки в 50 российских городах.
На Новгородском вокзале все утро только и разговоров что о «Сирийском переломе» и нашей армии. Передвижная экспозиция – как символ победы российских военных над терроризмом.
Эшелон из нескольких десятков вагонов, загруженных трофейной техникой, прибыл на первый путь. Во главе колонны тяжелое вооружение. Вот, например, старый советский танк Т-55, за те два года, что им владели боевики, машина изменилась до неузнаваемости.
Впрочем, навесная броня, рассказывает военный экскурсовод, боевикам не помогла. В 2016 во время боевых действий танк попал в окружение у города Алепо, где его обнаружили бойцы спецподразделения «Тигр».
Бронированные колеса и защитная капсула для смертника, все остальное пространство использовалось под закладку взрывчатки. В такую машину, говорят специалисты, влезало до 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. А это уже китайская установка для бурения, разработчики собрали ее, чтобы прокладывать трубы, боевики нашли машине другое применение.
А вот еще одно доказательство того, на какие изощрения готовы пойти террористы. Самодельная химическая лаборатория долгое время работала в одном из подвалов жилых домов в Сирии, сегодня – это еще один экспонат. В основном, рассказывают военные, в подпольных условиях производили хлор, именно он в больших концентрациях провоцирует отек легких, и как следствие – летальный исход.
В течение трех часов новгородцы и гости города разглядывали оружие и технику, фотографировались с экспонатами, и, кажется, остались довольны.
Уже завтра «Сирийский перелом» ждут во Пскове, дальше по расписанию – остановки в Великих Луках и Ржеве. Всего же за весь маршрут следования передвижная выставка преодолеет почти 30 тысяч километров и побывает в 60-ти российских городах.

25.04.2019 15:40 











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